Делегація Динамо вже прибула до Львова, де 14 квітня команда Мірчі Луческу зіграє з Рухом. Румунський фахівець взяв на цю гру 22 футболісти. Шанс зіграти має Денис Бойко. Досвідчений голкіпер майже шість місяців лікувався після розриву хрестоподібної зв'язки. Цікаво, що цю травму Бойко отримав у матчі з Рухом у першому колі, що проходив 12 жовтня 2022 року.

Луческу поїде з Динамо на наступний матч УПЛ – проблеми зі здоров'ям не настільки серйозні

Рух – Динамо: заявка киян на матч УПЛ:

Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Захисники: Олександр Тимчик, Денис Попов, Максим Дячук, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Решат Рамадані, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Джастін Лонвейк, Денис Гармаш, Кахім Перріс, Беніто, Антон Царенко, Віталій Буяльський, Назар Волошин

Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес

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