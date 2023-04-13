Система VAR будет работать на центральном матче тура, где встретятся претенденты на медали – Заря и СК Днепр-1. Екатерина Монзуль пропускает этот уик-энд, но без женщин не обошлось. Анастасия Романюк будет судить матч Рух – Динамо.

Движение – Динамо: Луческу впервые взял на матч УПЛ ветерана, пропустившего шесть месяцев

14 апреля

13:00. Минай – Кривбасс – Денис Шурман (Киевская область)

14.00. Ингулец – Колос – Владимир Новохатний (Киев)

15:00. Рух – Динамо – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

15 апреля

13:00. Металлист – Верес – Александр Соловьян (Киев)

15:00. Заря – СК Днепр-1 – Евгений Арановский (Киев), видеоассистент VAR – Игорь Пасхал (Херсон)

15:00. Металлист 1925 – Александрия – Александр Дердо (Черноморск)

16 апреля

14.00. Шахтер – ФК Львов – Алексей Деревинский (Киев)

15:00. Черноморец – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая область)