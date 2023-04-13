Динамо будет судить женщина, но не Монзуль – назначения арбитров на 21 тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ утвердил список официальных лиц на ближайший тур чемпионата Украины.
Система VAR будет работать на центральном матче тура, где встретятся претенденты на медали – Заря и СК Днепр-1. Екатерина Монзуль пропускает этот уик-энд, но без женщин не обошлось. Анастасия Романюк будет судить матч Рух – Динамо.
Движение – Динамо: Луческу впервые взял на матч УПЛ ветерана, пропустившего шесть месяцев
14 апреля
13:00. Минай – Кривбасс – Денис Шурман (Киевская область)
14.00. Ингулец – Колос – Владимир Новохатний (Киев)
15:00. Рух – Динамо – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
15 апреля
13:00. Металлист – Верес – Александр Соловьян (Киев)
15:00. Заря – СК Днепр-1 – Евгений Арановский (Киев), видеоассистент VAR – Игорь Пасхал (Херсон)
15:00. Металлист 1925 – Александрия – Александр Дердо (Черноморск)
16 апреля
14.00. Шахтер – ФК Львов – Алексей Деревинский (Киев)
15:00. Черноморец – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая область)