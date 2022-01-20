Динамо скасувало перший спаринг на зборах
18:32 - Читать на русском
Київське Динамо не зможе провести контрольний поєдинок зі збірною вільних агентів Іспанії.
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про скасування спарингу з AFE – збірною вільних агентів Іспанії.
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Причиною став спалах коронавірусу у розташуванні команди суперника. Замість цього кияни проведуть двосторонню гру.
Зазначимо, що Динамо має провести спаринги з Расінгом Люксембург, Мурсією та Буде-Глімтом.
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