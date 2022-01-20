"Рамірес не поїхав на перший збір із командою і перебуває у тренувальному таборі збірної Венесуели. Наслідки такого особистого рішення футболіста побачимо незабаром. Луческу мовчки погодився і не наполягав.

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Враховуючи осінні нескінченні перельоти Київ – Каракас – Київ, кількість ігрових хвилин Еріка в першому колі, можете самі робити висновки, наскільки потрібен тепер Рамірес тренеру Луческу. І чи потрібний. Динамо відкрите до пропозицій щодо венесуельця вже цієї зими", – інформує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

До слова, 29 січня й 2 лютого на національну команду Еріка очікують поєдинки проти Болівії й Уругваю. Цього сезону у біло-синій футболці 23-річний нападник провів лише 7 матчів (гол+асист). Його контракт з Динамо розрахований аж до 2026 року.

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