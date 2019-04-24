Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Динамо приймає Шахтар в рамках 25-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Шахтар

24 квітня, 18:30, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на телеканалі 2+2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Турнірна ситуація команд максимально проста. Шахтар випереджає Динамо на сім очок, тож перемога "гірників" на 99% закриє усі питання щодо майбутнього чемпіона України. Навіть нічия виглядає непоганим результатом для підопічних Паулу Фонсеки, адже повірити в те, що вони розгублять настільки солідну перевагу в інших семи матчах, важко. Якщо ж Динамо здолає супротив донеччан, то відкриється можливість загостротити боротьбу за золоті медалі – хоча втриматися без втрат протягом наступних турів буде неймовірно важко.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч УПЛ

Це вже четверте Класичне у сезоні з п'яти можливих, не рахуючи Суперкубку. Попередні два завершились перемогами Шахтаря, який виграв у киян на останніх хвилинах матчу другого кола та вибив їх з Кубку після 120-хвилинної битви – "біло-сині" ж здобули мінімальну звитягу в 3-му турі. Можна вивести загальні тентенції: так, Фонсеці було дуже важко з планом суперника на гру, адже в УПЛ португалець виграв завдяки диво-голу в компенсований час, а у Кубку все вирішила серія пенальті. Втім, Хацкевичу також непросто: навчившись якісно готуватися до поєдинку, білорус слабко ним керує – Динамо постійно вимикалося з гри й банально відбивалося без усіляких замін.

Загалом, по весняній частині сезону динамівці йдуть дуже непогано. В УПЛ "біло-сині" виграли всі шість матчів із загальним рахунком 17:4, здебільшого розбивши усіх суперників без особливих нарікань – хіба що з Олімпіком вийшло трохи нервово. Серйозні проблеми виникли тільки із Зорею, коли та на 60-ту хвилину в більшості била киян з рахунком 2:0, однак фінальні 2:3 та розгром у Києві (5:0) яскраво продемонстрували всю різницю у класі грандів та андердогів ліги. Поки що все виглядає так, що зупинити переможну ходу віце-чемпіонів країни здатен лише чемпіон.

Шахтар в УПЛ навесні виглядає настільки переконливо, що Пятов досі не пропустив жодного голу в шести зустрічах. Атака "гірників" при цьому відзначилась 13 голами у воротах суперників, хоча вона не завжди виглядає ідеально – так, на старті сезону Чорноморець тримав оборону проти донеччан 70 хвилин, Зоря та Олександрія програли "помаранчево-чорним" мінімально, а СК Дніпро-1 в Кубку завдяки їх занадто академічним діям тримався до 87-ї. Втім, всього за кілька днів до останнього поєдинку Шахтар напіврезервним складом розгромв Зорю, що багато говорить про можливості команди Паулу Фонсеки.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Дане Класичне дері стане 60-м в рамках чемпіоната України. В 59 попередніх поєдинках цих команд в УПЛ Динамо перемогло 24 рази, Шахтар – 20, а ще 15 матчів завершились внічию.

2. Загальний рахунок протистояння у Класичних дербі, проведених в рамках чемпіонатів України – 76:69 на корить Динамо.

3. У Києві в рамках УПЛ було проведенео 29 класичних, в яких Динамо перемагало шістнадцять разів, а Шахтар – всього сім. Загальний рахунок протистояння у Києві – 45:29 на користь "столичних".

4. Найрезультативніший матч між цими командами був зіграний саме в рамках УПЛ – 12 грудня 2016 року у Києві динамівці поступились "гірникам" з рахунком 3:4.

5. Безпрограшна серія Шахтаря в чемпіонаті почалася 11 серпня й триває вже 21 гру (18 перемог, 3 нічиї).

6. Безпрограшний домашній серіал Динамо у зустрічах з Шахтарем триває 3 матчі (2 перемоги та нічия).

7. Динамо дві з трьох своїх найбільших поразок у чемпіонатах зазнало саме від Шахтаря (двічі по 0:3).

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Кадрова ситуація

Кадрові негаразди Динамо масштабні, однак до них вже встигли звикнути й пристосуватись. Через дискваліфікацію кияни не можуть розраховувати на допомогу Дениса Гармаша, в той час як Йосип Піваріч, Артем Бєсєдін та Фран Соль не вийдуть на поле через різного роду пошкодження. Травмувався і центральних захисник Денис Попов, який дебютував за основу в минулому турі – втім, навряд чи він би вийшов у Класичному. Натомість, до загальної групи повернувся Мікель Дуелунд.

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Шахтар зіткнувся з більш серйозними проблемами. Точно не вийде Марлос, який переніс операцію й нескоро з'явиться на полі – хоча лікарі говорять про його відновлення з випередженням графіку. Крім того, за індивідуальною програмою тренувалися Максим Малишев та Андрій Тотовицький, а вихід Тараса Степаненко в основі залишається під маленьким сумнівом – він тренувався у загальній групі, однак у Дніпрі отримав невеличке пошкодження. Всі інші футболісти готувалися до дербі в штатному режимі.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Соломон, Тайсон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Для Динамо цей матч є останнім шансом для повернення у боротьбу за золоті медалі – поразка гарантує практично моментельну смерть інтриги, а нічия відтягне її на кілька турів. Тим не менш, тиснути з перших хвилин кияни не повинні – ймовірно, вони почнуть грамотно грати другим номером, як у першому таймі у Кубку, а далі рішення прийматимуть по ситуації. Тик чи інакше, але "біло-синім" потрібні голи – і минулі дербі показали, що як мінімум один у ворота "гірників" вони здатні закотити.

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Проблема в тому, що оборона Динамо дає певні гарантії і для нападників Шахтаря. На швидкостях "помаранчево-чорних" довго працювати не можуть навіть кияни, а регулярні "привози" таких футболістів, як Кадар, дають надію на голи в обидва боки. Чи зможе Динамо знайти у собі сили, щоб переломити ситуацію та виграти у Шахтаря? Поки що більшість матчів між цими командами у поточному сезоні мала нічийний характер, тому слід прогнозувати саме такий результат; як же буде у реальності, покаже тільки футбольний матч.