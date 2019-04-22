Динамо – Шахтар: прогноз на матч УПЛ

Динамо приймає Шахтар в рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 24-го квітня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 18:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Шахтар – Динамо, прогноз букмекерів на матч УПЛ:

Класичне на полі Динамо – один з вирішальних матчів сезону. Якщо Шахтар переможе, то збільшить перевагу над конкурентом до 10 очок і фактично забезпечить собі спокійний фініш чемпіонату на першому місці.

Олександр Хацкевич неодноразово доводив, що може засмутити "гірників" у лігових поєдинках, тому надія на збереження інтриги в чемпіонських перегонах залишається. Для цього підопічні білоруського тренера повинні обіграти суперника та скоротити відставання до 4 пунктів.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч

Букмекери не бачать фаворита звітної зустрічі та пропонують на перемогу кожної з команд однакові коефіцієнти – по 2.55 в авторитетній конторі William Hill. Нічия оцінюється в 3.25.

Динамо та Шахтар востаннє зустрічалися два тижні тому в Кубку України. Тоді матч завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті сильнішими були "оранжево-чорні". Українські Класичні давно не дарують великої кількості голів.

Фахівці Bwin прогнозують не надто результативний футбол і в цьому поєдинку. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.91, а на відповідний тотал менше – з коефіцієнтом 1.8.

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