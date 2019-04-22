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"Стадіон, так стадіон", – Динамо зробило оригінальну рекламу перед матчем з Шахтарем

18:47 837 Читать на русском
"Стадіон, так стадіон", – Динамо зробило оригінальну рекламу перед матчем з Шахтарем
НСК Олімпійський / соцмережі

Київське Динамо використало тематику виборів для реклами матчу проти донецького Шахтаря.

 

Київське Динамо в своїх соцмережах опублікувало оригінальну рекламу перед поєдинком 24 туру УПЛ проти Шахтаря.

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"Біло-сині" використали фразу Петра Порошенка, який відповів на звернення свого опонента Володимира Зеленського провести дебати на НСК Олімпійський. "Стадіон, так стадіон", – сказав чинний президент.

Поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30.

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар
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