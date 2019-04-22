Алієв вважає, що Шахтар оформить чемпіонство в матчі з Динамо

Екс-півзахисниик Динамо Олександр Алієв не вірить у шанси киян в матчі 25-го туру УПЛ з Шахтарем.

"Матч буде дуже цікавий. Напруження буде дуже високим. Тим більше, що грають в Києві. Хочу сподіватися, що прийде близько 40-50 тисяч глядачів.

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Але перевагу віддам Шахтарю. Все-таки донеччани демонструють непогану гру. Шахтар ставить перед собою великі завдання. Так само, як і Динамо, але в Кубку далі пройшли "гірники".

І в середу Шахтар теж буде доводити, що вони команда номер один в нашій країні. Думаю, що чемпіонами вони стануть саме в цьому матчі. Не в образу Динамо і його вболівальникам – Шахтар виграє в один м'яч", – сказав Алієв для FootballHub.

Зазначимо, поєдинок відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

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