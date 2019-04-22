toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Динамо – Шахтар: Де Пена, найімовірніше, дебютує за киян у Класичному

14:26 867 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Де Пена, найімовірніше, дебютує за киян у Класичному
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Новачок Динамо Карлос Де Пена найближчими днями може дебютувати за "біло-синіх" в офіційному матчі.

 

Як стало відомо Sport Arena, тренерський штаб Динамо всерйоз розраховує на уругвайського хавбека та планує залучити Де Пену в склад команди на матч 25-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киян

Окрім цього, від травм відновилися та зможуть зіграти Артем Шабанов, який отримав пошкодження у контрольному матчі із Ворсклою, та Беньямін Вербіч, якого турбував гомілкостоп після зустрічі з Маріуполем.

Зазначимо, що Де Пена вже встиг відзначитися ефектним голом у контрольному матчі із Ворсклою, в якому підопічні Хацкевича святкували перемогу з рахунком 5:0.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у середу, 24 квітня, на НСК Олімпійський.

Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві

Теги
Динамо - Шахтар Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
6
хв
Наполі
20:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук