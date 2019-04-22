Динамо – Шахтар: Де Пена, найімовірніше, дебютує за киян у Класичному

Новачок Динамо Карлос Де Пена найближчими днями може дебютувати за "біло-синіх" в офіційному матчі.

Як стало відомо Sport Arena, тренерський штаб Динамо всерйоз розраховує на уругвайського хавбека та планує залучити Де Пену в склад команди на матч 25-го туру УПЛ проти Шахтаря.

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Окрім цього, від травм відновилися та зможуть зіграти Артем Шабанов, який отримав пошкодження у контрольному матчі із Ворсклою, та Беньямін Вербіч, якого турбував гомілкостоп після зустрічі з Маріуполем.

Зазначимо, що Де Пена вже встиг відзначитися ефектним голом у контрольному матчі із Ворсклою, в якому підопічні Хацкевича святкували перемогу з рахунком 5:0.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у середу, 24 квітня, на НСК Олімпійський.

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