Українська асоціація футболу оголосила список арбітрів, які будуть працювати на матчах 19-го туру чемпіонату України.

Матчі 19-го туру заплановано провести протягом двох днів, а поєдинок туру між Львовом та Динамо довірили обслуговувати Ігорю Пасхалу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Цікаво, що 41-річний рефері неодноразово отримував на горіхи від Мірчі Луческу, а після нічиєї з Колосом у 13-му турі румун назвав Пасхала одним з найпроблемніших арбітрів для киян. До слова, у цьому турі система VAR працюватиме одразу на двох матчах.

19 ТУР

1 квітня

12:00 – Минай – Інгулець – Монзуль К. (Харків).

13:00 – Металіст – Колос – Дердо О. (Чорноморськ).

14:00 – Верес – Кривбас – Бондаренко Д. (Одеса). Бригада VAR – Балакін М. (Київська обл.).

15:00 – Олександрія – Ворскла – Козик Я. (Мукачево).

2 квітня

13:00 – Львів – Динамо – Пасхал І. (Херсон).

14:00 – Металіст 1925 – СК Дніпро-1 – Омельченко О. (Слов'янськ).

15:00 – Чорноморець – Шахтар – Коваленко А. (Полтава). Бригада VAR – Шурман Д.

15:00 – Зоря – Рух – Романов В. (Дніпро).

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