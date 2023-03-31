УПЛ затвердила дати й час початку 21 туру – фанатів чекає топ-протистояння
Дирекція української Прем'єр-ліги ухвалила важливі рішення щодо проведення 21 туру чемпіонату.
Тур триватиме три дні, інформує сайт УПЛ. Відкриють його Минай та Кривбас, а закриють програму Чорноморець і Ворскла. Також на вболівальників чекатиме топове протистояння – Зоря прийматиме СК Дніпро-1.
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Календар туру
14 квітня (п’ятниця)
13:00 – Минай – Кривбас
15:00 – Рух – Динамо
15 квітня (субота)
13:00 – Інгулець – Колос
13:00 – Металіст – Верес
15:00 – Металіст 1925 – Олександрія
15:00 – Зоря – Дніпро-1
16 квітня (неділя)
14:00 – Шахтар – Львів
15:00 – Чорноморець – Ворскла
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