Товариський матч 16 07 2023

Динамо – Аріс – 4:0

Голи: Сидорчук, 42, Беніто, 48, Волошин, 88, 90+1

Динамо: Бущан (Нещерет, 79) – Тимчик (Малиш, 79), Попов (Боль, 79), Біловар (Дячук, 79), Дубінчак – Сидорчук (Андрієвський, 67), Шапаренко (Шепелєв, 67) – Лєднєв (Н. Волошин, 61), Буяльський (Царенко, 67), Кабаєв (Діалло, 61) – Беніто (Караваєв, 67)

Уже на 65 секунді Біловар, який минулий сезон проводив на Кіпрі в оренді, програв дуель на другому поверсі після подачі кутового, але суперник пробив кудись у напрямку ауту. Без Ярмоленка, який не потрапив навіть у запас, важкувато з креативом на старті зустрічі. А ось біля своїх воріт Динамо пропускає кутовий тепер уже з лівого флангу. І знову 191-сантиметровий Біловар дозволив себе переграти на другому поверсі – снаряд пролетів повз праву стійку. А ось і класна атака від свого воротарського. Бущан під тиском вивів м'яч через пас, Дубінчак і Шапаренко розігнали, однак остання розрізна передача Буяльського на Беніто вийшла не дуже, тож довелося фолити в нападі.

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Нігерійський "дев'ятка" з українським "десяткою" помінялися місцями. Бульяський після пасу партнера по атаці обвів голкіпера і влучив у стійку з гострого кута – офсайд. Надто часто кіпріоти ловлять динамівців на офсайдах. Регулярно підводить українців останній пас, хоча Аріс не видає якогось захмарного спротиву. Агресивний пресинг на чужій половині також не вдається розвинути у власні моменти. Жорстка гра. Тимчик не зміг вкинути аут через біль у руці, Шапаренко отримав по ногах і з криком впав на газон. Дубінчак елегантно обігрався з Миколою – лівого захисника також грубо скосили. Шапаренко і Беніто емоційно висловлюють претензії суперникам.

Нігерійцю також дісталося – невдале приземлення після того, як суперник підставився у верховій боротьбі. Ефект Ярмоленка? Кабаєв почав демонструвати значно цікавішу гру попереду в минулих спарингах, але сьогодні дуже багато невдалих дій, як ось напрочуд неточна спроба переведення на протилежний край. Сидорчук ціною жовтої зриває гостру контру, але ж перед тим Дубінчака завалили на половині Аріса – дивакувате сьогодні й суддівство. Повний розпач на правому фланзі Динамо. Нічого не клеїться у Тимчика та Лєднєва в атаці. Натомість легко пропускають у свій штрафний після банальної стіночки. Відпрацював Дубінчак, який прилетів не на свій край, але удар пройшов – над ближньою поперечиною.

Луческу емоційно свариться на когось, і під ці крики румунського тренера Київ створює найкращий момент за майже 40 хвилин матчу. Винесли від лінії штрафного, Кабаєв зачепився і віддав за спини, Буяльський не прошив голкіпера. Наприкінці ж першого тайму в чужій третині Сидорчук увімкнув жорсткий пресинг з-за спини свого візаві по опорній зоні Моргана Брауна. Вихованець Лестера впав і почав апелювати до судді, однак капітан Динамо просунувся з м'ячем і сам же вирішив долю епізоду. Суперник огризнувся лише двома дальніми ударами.

На початку другої половини воротар Аріса віддав пас на Буяльського, який розіграв через Беніто і Шапаренка. Здавалося, що останні двоє перемудрують, але Микола віддав таки асист в центр, а новий центрфовард киян (у минулому сезоні нігерієць діяв на фланзі) пробив під поперечину. Почали гостріше розігрувати і стандарти. Шапаренко запустив з кута поля під дальній удар Сидорчуку – ефектно, хоч і дещо невлучно. Матч обопільних помилок, в якому Аріс частенько привозить на рівному місці. Бущан вибив, голкіпер кіпріотів дуже високо зіграв на перехопленні, але дав Буяльському змогу пробити з центра поля – повз касу.

Попов і Шапаренко непогано просувають м'яч діагоналями на лівий край. Кабаєв фінтить і віддає передачі п'яточками, Дубінчак невтомно гасає від воріт до воріт, займаючи одну з найвищих позицій. Лєднєв такий створив казковий момент, м'яко подавши на Буяльського. Віталій і тут з вбивчої відстані пробив у голкіпера. Майже відразу ж подвійна заміна від Луческу, Назар Волошин і Самба Діалло освіжають фланги атаки. Браун стріляє метрів з 25 у поперечину, потім додає вище воріт – майже виправився 23-річний англійєць за гольовий привоз.

Ще кілька замін. Караваєв виходить праворуч попереду, Волошин переміщується на позиції центрального нападника. Біловар гасить пожежі у центрі свого штрафного і втрачає нагоду довести рахунок до розгромного. Андрієвський подав з правого краю, Крістіан лише трохи не дотягнувся. Андрієвський перехопив у центрі й миттєво закинув уперед. Волошин ефектно витягнув на себе захисника, але пропустив, Караваєв м'яко закидав у правий кут. І лише стійка змазала видовищний епізод.

Бавляться кияни із суперником, натхненний другий тайм, в якому кіпріоти дають себе розривати на контрах і перехідних фазах. Царенко розігнав атаку, обігрався з Караваєвим і пробив мінімально повз. Волошин здалеку поцілив десь в ту саму точку. Крута атака на 88 хвилині. Діалло розібрався із суперниками ліворуч, Шепелєв підхопив,через Малиша та Караваєва вдалося доставити снаряд у воротарський, де Волошин напрочуд ефектно з льоту прошив голкіпера. А вже за кілька секунд до кінця зустрічі Караваєв знову націлено прострілив з правого краю, а Волошин прошив кіпера так, ніби все життя грав центрфорварда. Дубль голів і асистів гравців, які вийшли на заміну.

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