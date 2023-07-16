Динамо та Аріс Лімасол зустрічаються у черговій контрольні грі в рамках підготовки до старту УПЛ 2023/24. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Суперник Динамо – чинний чемпіон Кіпру, за який колись виступав легенда київського клубу Олег Блохін. Товариський матч стартує о 19:10. Команда Луческу виграла усі свої літні спаринги (загалом 3), крім попереднього з переможцем першості Швейцарії. Кіпріоти двічі обіграли земляків і поступилися австрійському Штурму. Наступну гру кияни проведуть 19 липня проти Аль-Хіляля, який представляє Саудівську Аравію і цього літа за 120 мільйонів євро підписав зірок АПЛ (Кулібалі та Невеша), а також лідера Лаціо Мілінковіча-Савіча.

Динамо вирвало нічию з Янг Бойз – Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала