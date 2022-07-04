Миккел Дуэлунд, все еще принадлежащий киевскому Динамо, продолжит карьеру в другом клубе.

Сезон 2021/22 датский полузащитник провел в Неймегене на правах аренды (25 матчей, 3 гола, 3 ассиста). Поскольку ФИФА снова разрешила приостанавливать контракты иностранных игроков с украинскими клубами, то 25-летний Дуэлунд получил право беспрепятственно выступать за Неймеген.

Ситуация с трансферами Динамо – у одного из форвардов киевлян есть варианты, дилемма дуэта с большими зарплатами

В настоящее время хавбек, права на которого принадлежат Динамо, тренируется с 11-й командой Эредивизи и заявил, что хочет остаться в нидерландском клубе на сезон 2022/23, сообщает Vi.nl.

А вот через год киевляне рискуют потерять легионера бесплатно, ведь контракт с Динамо истекает. Соответственно Миккел, вероятно, больше не сыграет за украинскую команду.

Интересно, что киевляне все еще должны датскому Митьюлланду немалую сумму за трансфер Дуэлунда в 2018-м. Дело должен рассмотреть CAS, но из-за войны в Украине его рассмотрение пока на паузе.

Заметим, что трансфер Дуэлунда за 4 млн евро оказался для Динамо провальным. Вингер страдал от тяжелых травм, из-за которых за 3 года наиграл жалкие 26 матчей (3 гола).

Що буде з легіонерами Динамо і чи пробачить Луческу опального Жерсона? Мінімум чотирьох потрібно позбутися