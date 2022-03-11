Динамо в умовах воєнного жахіття отримало ще одну проблему на свою голову.

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Ще влітку 2018 року Динамо оформило трансфер вінгера за 4 млн євро. Кияни вже встигли позбутися Дуелунда, однак всю обіцяну суму Мітьюлланду не виплатили. Данський клуб втомився чекати розрахунку, тому звернувся до Лозанни. Слухання повинно було відбутися наступного тижня, однак суд вирішив відкласти процес з огляду на складну ситуацію в Україні.

Зауважимо, що трансфер Дуелунда виявився для Динамо провальним. Вінгер страждав від важких травм, за 3 роки награв жалюгідні 26 матчів (3 голи), а минулого літа вирушив у оренду до Неймегена.

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