Динамо поки що не знайшло спільної мови з румунським півзахисником Тудором Белуце, повідомляє телеграм-канал Шах і Шах.

Белуце зустрівся з Луческу в Бухаресті – Динамо за крок від трансферу гравця АПЛ

За інформацією джерела, Белуце вилетів до складу збірної, так і не домовившись про трансфер. Наразі невідомо, чи перемовини будуть продовжуватись. Цікаво, що напередодні Ігор Суркіс заявив, що Тудор вже пройшов медогляд у Динамо, а Мірча Луческу особисто зустрічався з ним у Бухаресті.

До слова, Тудор Белуце належить англійському Брайтону. Його контракт чинний до літа 2022 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 3,6 млн євро. За основний склад Брайтона Тудор провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в Ден Гааг, відігравши 4 матчі. Також він провів 7 матчів у складі національної збірної Румунії.

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