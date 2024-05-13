Головний тренер Борнмута Андоні Іраола продовжить працювати з командою в наступному сезоні.

Прес-служба "вишень" повідомила, що 41-річний іспанець продовжив свій контракт з клубом. Нова угода діятиме до кінця сезону 2025/26.

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Андоні Іраола очолив Борнмут у червня 2023 року. За один сезон іспанцю вдалося встановити три клубних рекорди В АПЛ. Під його керівництвом "вишні" набрали найбільшу кількість очок (48), виграти найбільшу кількість матчів (13) і зафіксувати найменшу кількість поразок (15).

Нагадаємо, що Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, перебуває наразі на 11 сходинці з 48 очками. У завершальному турі "вишні" зіграють з Челсі.

Варто зауважити, що Іраола претендує на звання найкращого тренера АПЛ.

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