Динамо пока не нашло общего языка с румынским полузащитником Тудором Бэлуцэ, сообщает телеграмм-канал Шах и Шах.

Бэлуцэ встретился с Луческу в Бухаресте – Динамо в шаге от трансфера игрока АПЛ

По информации источника, Бэлуцэ вылетел в сборною, так и не договорившись о трансфере. Пока неизвестно, будут ли переговоры продолжаться. Интересно, что накануне Игорь Суркис заявил, что Тудор уже прошел медосмотр в Динамо, а Мирча Луческу лично встречался с ним в Бухаресте.

К слову, Тудор Бэлуцэ принадлежит английскому Брайтону. Его контракт действует до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 3,6 млн евро. За основной состав Брайтона Тудор провел лишь 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Ден Гааг, отыграв 4 матча. Также он провел 7 матчей в составе национальной сборной Румынии.

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