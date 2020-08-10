Динамо призначило екс-помічника Михайличенка у тренерський штаб молодіжної команди

Український фахівець Сергій Федоров повернувся на роботу у київський клуб.

Сергій Федоров увійшов до тренерського штабу молодіжної команди Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Луческу готовий відпустити гравців Динамо у збірну України, – Циганик

Раніше на цій посаді під керівництвом Юрія Морозова працював Олег Гусєв, але як відомо, екс-хавбек киян став помічником Мірчі Луческу в основній команді. Федоров останній рік працював асистентом Олексія Михайличенка у основній команді "біло-синіх".

Нагадаємо, після завершення минулого сезону президент Динамо Ігор Суркіс звільнив Олексія Михайличенка разом з його командою фахівців.

Дебютний матч Луческу в Динамо: трансфери, питання до 4-х гравців, 2 улюбленці та плутанина з іменами