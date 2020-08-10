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Динамо призначило екс-помічника Михайличенка у тренерський штаб молодіжної команди

20:24 - Читать на русском
Динамо призначило екс-помічника Михайличенка у тренерський штаб молодіжної команди
Сергій Федоров / Фото ФК Динамо

Український фахівець Сергій Федоров повернувся на роботу у київський клуб.

Сергій Федоров увійшов до тренерського штабу молодіжної команди Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше на цій посаді під керівництвом Юрія Морозова працював Олег Гусєв, але як відомо, екс-хавбек киян став помічником Мірчі Луческу в основній команді. Федоров останній рік працював асистентом Олексія Михайличенка у основній команді "біло-синіх".

Нагадаємо, після завершення минулого сезону президент Динамо Ігор Суркіс звільнив Олексія Михайличенка разом з його командою фахівців.

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Теги
Олексій Олексій Михайличенко Сергій Сергій Федоров Динамо U-21 Динамо U-21 Олег Олег Гусєв Динамо Динамо
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