Румменігге зробив Фліку подарунок і натякнув, що той може стати доленосним у його кар’єрі

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге привітав головного тренера мюнхенського клубу Ганса-Дітера Фліка з 55-річчям, вручивши у якості подарунка ручку.

Після розгромної перемоги Баварії над Челсі у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, керівництво мюнхенців організувало для команди святкову вечерю, на якій голова правління німецького клубу Карл-Хайнц Румменігге привітав головного тренера Ганса-Дітера Фліка з днем народження і вручив подарунок, повідомляє видання Kicker.

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"Нашому тренеру виповнилося 55 років. Це хороший вік. Для тих, хто не знає, що знаходиться у червоному пакеті – там ручка. У Баварії часом підписують папери", – звернувся Румменігге до команди після переможного матчу з Челсі (3:0).

До слова, у Баварії задоволенні останніми успіхами Фліка і розглядають можливість продовжити з ним контракт після закінчення діючої угоди.

Нагадаємо, Флік був помічником Ніко Ковача, і очолив команду після звільнення хорватського фахівця. Згодом керівництво клубу вирішило залишити Ханса-Дітера на цій посаді до кінця поточного сезону.

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