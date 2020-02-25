Баварія розгромила Челсі на виїзді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Челсі у домашньому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ зазнав болючої поразки від Баварії, пропустивши три голи за тайм і не забивши жодного у відповідь.

Поєдинок розпочався у доволі високому темпі, але без обопільних атак. Обидві команди взяли деякий час на те, щоб приглянутися один до одного – і вже в перші хвилин сім стало зрозуміло, що Баварія буде контролювати м'яч, а Челсі зосередиться на контрвипадах та стандартах. Зокрема, дебютний момент у зустрічі пройшов після вкидання з ауту, після якого Маунт пробив з лінії штрафного. Над воротами.

Маунт дуже непогано взаємодіяв із Жиру на правому фланзі. Так, на 9-й хвилині Мейсон зачепився за скидку Олів'є й прорвався на край карного майданчика, однак подальший удар у англійця відверто не вдався. Баварія огризнулася на 11-й контратакою в три дотики з пасом Лєвандовскі на хід Коману – Кінгслі набрав шалену швидкість і вистрілив метрів з 20-ти. М'яч влучив у сітку, але тільки із зовнішнього боку воріт. Крім того, на 15-й хвилині Лєвандовскі пробивав з гострого кута після довгої передачі на край штрафного – Кабальєро парирував.

В середині першого тайму команди демонстрували більш-менш рівний футбол, але у Челсі взагалі не було моментів. Баварія ніби й не домінувала, але регулярно загострювала: так, на 25-й та 27-й хвилинах Лєвандовскі двічі виривався віч-на-віч з голкіпером (Кабальєро врятував), на 29-й Мюллер завдав потужного удару метрів з 20-ти в дальній кут (поруч зі стійкою), а на 35-й він же замкнув навіс з лівого флангу – поперечина зіграла за Лондон!

Челсі дещо активізувався під перерву, заробивши кілька стандартів. На 42-й хвилині підопічні Френка Лемпарда навіть отримали шанс відкрити рахунок внаслідок прориву Алонсо по лівому флангу в штрафний, обіграшу захисника та пострілу низом – Нойєр врятував Баварію. Зрештою, перший тайм завершився без голів.

Старт другого Челсі розпочав з прекрасного моменту на 49-й хвилині за участі Маунта та Ковачіча, які пробивали з невеликої відстані в одній атаці. Нойєр виконав два блискучих сейви, а Баварія вже на 51-й покарала господарів за марнотратство: Гнабрі розігнав контратаку після того, як Аспілікуета послизнувся, обігрався з Лєвандовскі й замкнув його передачу з лівого краю штрафного – 0:1!

Не встигли лондонці переварити цей гол, як одразу ж прилетів другий: Роберт виграв повітря у Аспілікуети, обстукався з Сержом і викотив пас на лівий край штрафного під удар Гнабрі в дальній кут – 0:2! Ще через п'ять хвилин екс-"канонір" міг і хет-трик оформити, пробивши з прострілу Мюллера, однак м'яч пролетів вище воріт! Лемпард зрозумів, що справа пахне вильотом, і кинув у бій Абрахама з Вілліаном.

На жаль для лондонців, обидва нічим не запам'яталися, а от Баварія продовжувала шукати свій третій гол. Так, на 62-й хвилині Гнабрі накрутив Вілліана й пробив з лівої з рикошетом від захисника, але м'яч розминувся з воротами – як і після прострілу Лєвандовскі вдовж лінії воротарського на 67-й та спроби Коутінью вдарити боковими ножицями на 68-й. Челсі ледь не покарав гостей за обрізку Кімміха на 70-й, коли Маунт вилетів у прорив по лівому напівфлангу, однак під час пострілу метрів з 20-ти м'яч зрізався з ноги Мейсона.

Баварія продовжила тримати м'яч і, зрештою, забила третій гол на 76-й хвилині: Девіс зробив ривок вдовж лівої бровки, обіграв трьох захисників Челсі, після чого викотив передачу на дальню стійку під удар Лєвандовскі у порожній кут – 0:3! Добило ж господарів вилучення Алонсо за удар в обличчя Роберта на 82-й хвилині. Після цього епізоду лондонці вже не брикалися, хоча мюнхенці також не виявляли наміру принизити суперника четвертим м'ячем.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Баварії. У Челсі для камбеку є матч-відповідь, який проведуть 18 березня на Альянц Арені.