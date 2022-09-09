Динамо повідомило про травму Бущана, яка може залишити голкіпера без матчів збірної України
Воротар Динамо та збірної України Георгій Бущан зазнав пошкодження під час поєдинку Ліги Європи проти Фенербахче.
Бущан травмував коліно в матчі з Фенербахче. Голкіпер відстояв у воротах Динамо всі 90 хвилин, перетерпівши дискомфорт і біль.
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У Георгія підозра на травму меніска, повідомляє офіційний сайт клубу. За попередніми оцінками, воротар може пропустити близько місяця. Остаточний діагноз і термін відновлення будуть відомі після детального обстеження.
Таким чином збірна України втрачає основного голкіпера. Бущан з великою ймовірністю не зіграє у вересневих матчах Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.
Динамо також матиме проблеми в рамці. Окрім Бущана, в лазареті перебуває Нещерет, тому безальтернативним варіантом залишається Бойко. Кияни програли перший матч у Лізі Європи, а також жахливо стартували в УПЛ.
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