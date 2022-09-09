Воротар Динамо та збірної України Георгій Бущан зазнав пошкодження під час поєдинку Ліги Європи проти Фенербахче.

Бущан травмував коліно в матчі з Фенербахче. Голкіпер відстояв у воротах Динамо всі 90 хвилин, перетерпівши дискомфорт і біль.

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У Георгія підозра на травму меніска, повідомляє офіційний сайт клубу. За попередніми оцінками, воротар може пропустити близько місяця. Остаточний діагноз і термін відновлення будуть відомі після детального обстеження.

Таким чином збірна України втрачає основного голкіпера. Бущан з великою ймовірністю не зіграє у вересневих матчах Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.

Динамо також матиме проблеми в рамці. Окрім Бущана, в лазареті перебуває Нещерет, тому безальтернативним варіантом залишається Бойко. Кияни програли перший матч у Лізі Європи, а також жахливо стартували в УПЛ.

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