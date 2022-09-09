Турки вирвали перемогу над киянами у першому турі групового етапу Ліги Європи завдяки пізньому голу Міши Батшуаї. Жорже Жезуш не міг втратити таку нагоду для зловтішань.

Фенербахче – Динамо – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Після фінального свистка головний тренер Фенербахче попрямував у бік Георгія Бущана і розіграв перед ним справжню пантоміму. На думку португальця, голкіпер Динамо занадто зухвало намагався затягувати час, лежачи на газоні.

"На такому рівні ви не можете собі дозволити таку поведінку", – сказав Жезуш після гри.

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