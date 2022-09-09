Вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан получил повреждение во время поединка Лиги Европы против Фенербахче.

Бущан травмировал колено в матче с Фенербахче. Голкипер отстоял в воротах Динамо все 90 минут, перетерпев дискомфорт и боль.

Бущан спровоцировал наставника Фенербахче на пантомиму после матча с Динамо – вирусное видео

У Георгия подозрение на травму мениска, сообщает официальный сайт клуба. По предварительным оценкам, вратарь может пропустить около месяца. Окончательный диагноз и сроки восстановления будут известны после детального обследования.

Таким образом, сборная Украины теряет основного голкипера. Бущан с большой вероятностью не сыграет в сентябрьских матчах Лиги наций против Шотландии и Армении.

У Динамо также будут проблемы в рамке. Кроме Бущана, в лазарете находится Нещерет, поэтому безальтернативным вариантом остается Бойко. Киевляне проиграли первый матч в Лиге Европы, а также ужасно стартовали в УПЛ.

Фенербахче – Динамо: Киев сам отдает очки – историческое поражение и безумная потеря сборной Украины в грязном матче ЛЕ