"Я із величезним задоволенням повідомляю, що київське Динамо офіційно звернулося до ФІФА з проханням зняти всі санкції, накладені на Олімпію у справі про трансфер Дерліса Гонсалеса.

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Тим самим ми перевертаємо сторінку і починаємо працювати над вирішенням інших проблем", – повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер президент парагвайського клубу Мігель Кардона.

Нагадаємо, Олімпія була винна Динамо 5,5 млн доларів за Дерліса Гонсалеса. Після багаторазових обіцянок розрахуватися за трансфер кияни поскаржились у відповідні органи і на парагвайців було накладено трансферний бан. Нещодавно клубам нарешті вдалось домовитись щодо боргу.

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