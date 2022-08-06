Парагвайська Олімпія продемонструвала документ, який свідчить про домовленість з київським Динамо щодо виплати боргу за Дерліса Гонсалеса.

Президент Олімпії Мігель Кардона підтвердив, що досягнув згоди з київським Динамо щодо оплати трансферу Дерліса Гонсалеса. Відповідний документ з'явився у твіттері Олімпії.

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"У мене на столі є договір з Динамо, ми досягли прийнятної домовленості щодо оплати. Це зайняло місяці перемовин", – зазначив Кардона у коментарі D10.

Нагадаємо, що Олімпія не могла проводити трансфери через цю заборгованість. Тепер парагвайський клуб має проінформувати ФІФА про домовленість, після чого з клубу мають зняти покарання. Олімпія завинила Динамо 5 млн доларів.

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