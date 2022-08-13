"Я с огромным удовольствием сообщаю, что киевское Динамо официально обратилось в ФИФА с просьбой снять все санкции, наложенные на Олимпию по делу о трансфере Дерлиса Гонсалеса.

Динамо наконец-то получит выплату за продажу экс-звезды

Тем самым мы переворачиваем страницу и начинаем работать над решением других проблем", – сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер президент парагвайского клуба Мигель Кардона.

Напомним, Олимпия была должна Динамо 5,5 млн долларов за Дерлиса Гонсалеса. После многократных обещаний рассчитаться за трансфер киевляне пожаловались в соответствующие органы и на парагвайцев был наложен трансферный бан. Недавно клубам наконец-то удалось договориться о долге.

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