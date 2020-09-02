"Динамо досягло домовленості, аби залишити трансляції домашніх матчів на "2+2". Ніби навіть на колишніх фінансових умовах. Також до кінця року планує запустити клубний телеканал", – зазначив Бурбас у своєму твіттері.

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Цікаво, що раніше той же Бурбас повідомляв, що столичний клуб може змінити телетранслятора, а серед можливих варіантів називались "НТН" та "Спорт 1".

Додамо, що окрім матчів Динамо, медіагрупа "1+1" транслюватиме матчі Зорі та СК Дніпро-1 у чемпіонаті України.

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