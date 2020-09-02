"Динамо достигло договоренности, чтобы оставить трансляции домашних матчей на "2+2". Вроде даже на прежних финансовых условиях. Также до конца года планирует запустить клубный телеканал", – отметил Бурбас в своем твиттере.

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Интересно, что ранее тот же Бурбас сообщал, что столичный клуб может изменить телетранслятора, а среди возможных вариантов назывались "НТН" и "Спорт 1".

Добавим, что кроме матчей Динамо, медиагруппа "1+1" будет транслировать матчи Зари и СК Днепр-1 в чемпионате Украины.

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