Канали медіагрупи "1+1" продовжать транслювати матчі Динамо, Зорі та СК Дніпро-1 у чемпіонаті України, повідомляє ТаТоТаке у своєму Facebook. Четвертим клубом, який мав приєднатись до них, був львівський Рух, але керівництво вирішило, що це не дуже цікаво для каналу з комерційної точки зору.

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Крім того, на каналі "2+2" було прийняте рішення про закриття програми "ПроФутбол" у її нинішньому вигляді: з двома постійними ведучими і експертами в студії. Проект досить дорогий у виробництві, і на цей момент не має можливості показувати хоча б половину матчів УПЛ.

Ведучий шоу Ігор Циганик, швидше за все, залишиться на каналі, а спортивна редакція створить новий формат оглядів матчів УПЛ з його участю. Це питання буде остаточно вирішено на початку наступного тижня.

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