Півзахисник збірної України Микола Шапаренко ризикує більше не зіграти в сезоні 2022/23.

Невтішний діагноз 23-річного півзахисника підтвердився. Микола Шапаренко, який травмувався у поєдинку 1-го туру Ліги Європи проти Фенербахче, за попередніми прогнозами пропустить мінімум 6 місяців. Йому діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, інформує офіційний сайт Динамо.

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Футболісту знадобиться операція, яка буде проведена найближчим часом. У сезоні 2022/23 Шапаренко був незамінним гравцем у команді Мірчі Луческу. Півзахисник відіграв усі 9 матчів та записав до свого активу 1 гольовий пас.

Шість місяців – мінімальний термін відновлення після подібних травм. Реабілітація може зайняти і 8-9 місяців, тому хавбек ризикує більше не зіграти у поточному сезоні.

Втрата Шапаренка є вагомою і для збірної України, яка зіграє матчі Ліги націй 21, 24 і 27 вересня. Олександр Петраков включив динамівця в основний список, але тепер змушений буде шукати заміну в резерві.

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