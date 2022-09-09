Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рискует больше не сыграть в сезоне 2022/23.

Неутешительный диагноз 23-летнего полузащитника подтвердился. Николай Шапаренко, травмировавшийся в поединке 1-го тура Лиги Европы против Фенербахче, по предварительным прогнозам пропустит минимум 6 месяцев. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, сообщает официальный сайт Динамо.

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Футболисту понадобится операция, которая будет проведена в ближайшее время. В сезоне 2022/23 Шапаренко был незаменимым игроком в команде Мирчи Луческу. Полузащитник отыграл все 9 матчей и записал в свой актив 1 голевой пас.

Шесть месяцев – минимальный срок восстановления после подобных травм. Реабилитация может занять и 8-9 месяцев, поэтому хавбек рискует больше не сыграть в текущем сезоне.

Потеря Шапаренко весома и для сборной Украины, которая сыграет матчи Лиги наций 21, 24 и 27 сентября. Александр Петраков включил динамовца в основной список, но теперь будет вынужден искать замену в резерве.

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