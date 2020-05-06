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Динамо "підпалило" суху траву на стадіоні Лобановського – кияни долучились до протидії пожежам

6 травня 18:33 3528 Читать на русском
Динамо "підпалило" суху траву на стадіоні Лобановського – кияни долучились до протидії пожежам
Арена Львів / Фотоколаж Сергій Рістенко, Depositphotos

Динамо виступило проти підпалів сухостою в Україні шокуючими фото.

"ФК Динамо Київ прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у наступному сезоні. Ми слідуємо старій добрій традиції палити сухостій, покладаємо на цей процес великі сподівання і рекомендуємо зробити те саме на стадіонах Олімпійський та Арена-Львів.

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Правда ж, маячня? Ми теж так думаємо!

У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях, значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося більше 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площ. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть спричиняти легеневі захворювання, яких в усьому світу зараз і так вистачає.

Ми закликаємо українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів та відмовитися від згубної традиції для збереження життя, довкілля та здоров'я власних дітей!" – заявила прес-служба киян у facebook.

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Теги
Динамо Динамо футбольні стадіони Арена Львів НСК Олімпійський Динамо ім. В. Лобановського
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