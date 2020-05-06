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Динамо "подожгло" сухую траву на стадионе Лобановского – киевляне присоединились к противодействию пожарам

18:35 89 Читати українською
Динамо "подожгло" сухую траву на стадионе Лобановского – киевляне присоединились к противодействию пожарам
Арена Львов / Фотоколлаж Сергей Ристенко, Depositphotos

Динамо выступило против поджогов сухостоя в Украине шокирующими фото.

"ФК Динамо Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции сжигать сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах Олимпийский и Арена-Львов.

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Правда, бред? Мы тоже так думаем!

Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях, которые значительно больше, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 тысяч пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры площадей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать заболевания легких, которые всему миру сейчас и так хватает.

Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья своих детей!" – заявила пресс-служба киевлян в facebook.

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Динамо Киев Динамо Киев Арена Львов НСК Олимпийский Динамо им. В. Лобановского футбольные стадионы
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