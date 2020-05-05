Ультрас Динамо пригрозили протестами через переслідування Стерненка

Угрупування ультрас Динамо WBC зробило гучну заяву щодо відомого активіста Сергія Стерненка.

"Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.

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Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.

Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія – ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!

Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій. Українці мають право на самозахист!" – йдеться у заяві WBC у Facebook.

Нагадаємо, Стерненко – український активіст, колишній очільник одеського осередку Правого сектора, на якого тричі було скоєно замахи.

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