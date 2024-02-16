Динамо і Петрокуб зіграли 16 лютого в товариському матчі на зборах у Туреччині. Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 16 лютого 2024

Динамо Київ – Петрокуб (Молдова) – 1:1

Голи: Супряга, 29 – Платіца, 2

Динамо (стартовий склад): Нещерет – Гусєв, Дячук, Сирота, Дубінчак – Михавко, Шапаренко – Беніто, Царенко, Діалло – Супряга.

Черговим суперником Динамо на турецьких зборах став Петрокуб, який посідає друге місце в чемпіонаті Молдови 2023/24. Для команди з міста Хінчешті це був перший спаринг на зимових зборах, тоді як кияни зіграли вже 8 поєдинків – три перемоги, дві нічиї та три поразки.

Динамо – Петрокуб: онлайн-відеотрансляція матчу

Олександр Шовковський виставив напіврезервний склад. Із гравців, які були основними у першій частині сезону, до старту потрапили хіба що Дячук, Сирота, Дубінчак і Шапаренко (останній вийшов з капітанською пов'язкою). Позицію правого захисника закривав Олексій Гусєв, в опорній зоні діяв номінальний центрбек Тарас Михавко, а на вістрі атаки вийшов Владислав Супряга.

Перша ж атака Петрокуба завершилася голом. Після подачі кутового Платіца виграв позицію в Гусєва і плечем спрямував м'яч у сітку воріт Нещерета. Йшла лише друга хвилина. Після такого невдалого початку "біло-сині" захопили контроль над м'ячем, але абсолютно без моментів біля воріт молдовської команди. Все, на що спромоглися динамівці в атаці за першу половину тайму – непоганий простріл Діалло на Супрягу, який у підкаті перервав захисник. Дуже інертна гра від "біло-синіх".

На екваторі першого тайму в центрі поля грубо зіграли проти Дячука. Шапаренко пішов заступатися за партнера, розпочалася штовханина, але до серйознішої сутички не дійшло. Дячук все ж продовжив гру. Цей епізод завів динамівців. Одразу після поновлення гри Супряга ледь не вискочив сам на сам з кіпером – той вчасно вийшов з воріт і був першим на м'ячі. На 28-й хвилині Царенко забив, але перед тим пролунав свисток арбітра через офсайд у Беніто. Бодай щось.

І все ж Динамо відігралося. На 29-й хвилині Дячук зі своєї половини класно закинув на хід Супрязі. Владислав, якому вчора виповнилося 24 роки, зблизився з воротарем і пробив повз нього у дальній кут. Перший же удар у площину став результативним, а Супряга забив свій другий гол на зборах. Тут же Беніто міг вивести киян вперед, замикаючи простріл Дубінчака – Абалора врятував.

На 36-й ледь не виникла ще одна сутичка. Завівся Діалло, який штовхнув суперника після того, як той сфолив. Захисник Петрокуба виявився стриманішим і не відповів легіонеру киян. Підопічні Шовковського продовжували контролювати м'яч на чужій половині, але до свистка на перерву рахунок не змінився, хоча момент у Динамо був – Шапаренко зі штрафного пробив неточно.

На другий тайм Шовковський дещо змінив склад. Моргун замінив Нещерета, Шепелєв вийшов замість Михавка, а Шапаренко поступився місцем Пономаренку. Як і в першому таймі, кияни більше тримали м'яч, але без моментів. Хіба що Діалло увірвався до штрафного з правого флангу, але сенегальцю не дали пробити. Чого не бракувало – то це свистків. Надто багато незрозумілих фолів, як для спарингу.

Діалло ледь не підстеріг помилку захисника, який віддав невдалий пас, але з гострого кута пробив повз ворота. Була в Динамо ще одна непогана атака – Супряга і Пономаренко впродовж кількох секунд не змогли замкнути простріли з флангу. Падіння Діалло у штрафному арбітр залишив без уваги – пенальті не було і близько. Знайшлася робота і для Валентина Моргуна, який забрав м'яч після несильного удару з лінії штрафного.

Зрештою, 1:1 – у другому таймі жодна з команд забити так і не змогла. Другий поєдинок поспіль "біло-сині" завершили внічию.

У суботу, 17 лютого, команда Олександра Шовковського зіграє останній товариський поєдинок на зборах у Туреччині. Матч Динамо – Шериф розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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