Матч Динамо – Петрокуб стартує о 16:00. Пряма відеотрансляція доступна на Youtube-каналі київського клубу. Для підопічних Шовковського цей поєдинок стане дев'ятим на зимових зборах в Туреччині. У крайньому матчі кияни розійшлися з миром з Динамо Тбілісі. Зустріч "біло-синіх" з Петрокубом стане першою в історії протистоянь цих команд. Клуб з Хінчешті перебуває на другому місці у чемпіонаті Молдови. В трьох останніх сезонах вони ставали віце-чемпіонами своєї країни.

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Стартовий склад Динамо: Нещерет, Гусєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Михавко, Шапаренко, Царенко, Беніто, Діалло, Супряга