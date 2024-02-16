Динамо – Петрокуб: онлайн-відеотрансляція матчу – Супряга і Шапаренко у старті
У передостанньому матчі на зимових зборах київське Динамо зустрінеться з молдовським Петрокубом. Склади та онлайн-трансляцію гри дивіться на "Футбол 24".
Матч Динамо – Петрокуб стартує о 16:00. Пряма відеотрансляція доступна на Youtube-каналі київського клубу. Для підопічних Шовковського цей поєдинок стане дев'ятим на зимових зборах в Туреччині. У крайньому матчі кияни розійшлися з миром з Динамо Тбілісі. Зустріч "біло-синіх" з Петрокубом стане першою в історії протистоянь цих команд. Клуб з Хінчешті перебуває на другому місці у чемпіонаті Молдови. В трьох останніх сезонах вони ставали віце-чемпіонами своєї країни.
Суркіс оцінив зірку Динамо в 300 мільйонів – своєрідна відповідь Шахтарю
Стартовий склад Динамо: Нещерет, Гусєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Михавко, Шапаренко, Царенко, Беніто, Діалло, Супряга