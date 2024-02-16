Динамо и Петрокуб сыграли 16 февраля в товарищеском матче на сборах в Турции. Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 16 февраля 2024 года

Динамо Киев – Петрокуб (Молдова) – 1:1

Голы: Супряга, 29 – Платица, 2

Динамо (стартовый состав): Нещерет – Гусев, Дячук, Сирота, Дубинчак – Михавко, Шапаренко – Бенито, Царенко, Диалло – Супряга.

Очередным соперником Динамо на турецких сборах стал Петрокуб, который занимает второе место в чемпионате Молдовы 2023/24. Для команды из города Хинчешти это был первый спарринг на зимних сборах, тогда как киевляне сыграли уже 8 поединков – три победы, две ничьи и три поражения.

Динамо – Петрокуб: онлайн-видеотрансляция матча

Александр Шовковский выставил полурезервный состав. Из игроков, которые были основными в первой части сезона, в старт попали разве что Дячук, Сирота, Дубинчак и Шапаренко (последний вышел с капитанской повязкой). Позицию правого защитника закрывал Алексей Гусев, в опорной зоне действовал номинальный центрбек Тарас Михавко, а на острие атаки вышел Владислав Супряга.

Первая же атака Петрокуба завершилась голом. После подачи углового Платица выиграл позицию у Гусева и плечом направил мяч в сетку ворот Нещерета. Шла лишь вторая минута. После такого неудачного начала "бело-синие" захватили контроль над мячом, но абсолютно без моментов у ворот молдовской команды. Все, на что смогли динамовцы в атаке за первую половину тайма – неплохой прострел Диалло на Супрягу, который в подкате прервал защитник. Очень инертная игра от "бело-синих".

На экваторе первого тайма в центре поля грубо сыграли против Дячука. Шапаренко пошел заступаться за партнера, началась толкотня, но до более серьезной стычки не дошло. Дячук все же продолжил игру. Этот эпизод завел динамовцев. Сразу после возобновления игры Супряга едва не выскочил один на один с кипером – тот вовремя вышел из ворот и был первым на мяче. На 28-й минуте Царенко забил, но перед тем прозвучал свисток арбитра из-за офсайда у Бенито. Хоть что-то.

И все же Динамо отыгралось. На 29-й минуте Дячук со своей половины классно забросил на ход Супряге. Владислав, которому вчера исполнилось 24 года, сблизился с вратарем и пробил мимо него в дальний угол. Первый же удар в створ стал результативным, а Супряга забил свой второй гол на сборах. Тут же Бенито мог вывести киевлян вперед, замыкая прострел Дубинчака – Абалора спас.

На 36-й едва не возникла еще одна стычка. Завелся Диалло, который толкнул соперника после того, как тот сфолил. Защитник Петрокуба оказался сдержаннее и не ответил легионеру киевлян. Подопечные Шовковского продолжали контролировать мяч на чужой половине, но до свистка на перерыв счет не изменился, хотя момент у Динамо был – Шапаренко со штрафного пробил неточно.

На второй тайм Шовковский несколько изменил состав. Моргун заменил Нещерета, Шепелев вышел вместо Михавко, а Шапаренко уступил место Пономаренко. Как и в первом тайме, киевляне больше держали мяч, но без моментов. Разве что Диалло ворвался в штрафную с правого фланга, но сенегальцу не дали пробить. Чего было много – то это свистков. Слишком много непонятных фолов, как для спарринга.

Диалло едва не подстерег ошибку защитника, который отдал неудачный пас, но с острого угла пробил мимо ворот. Была у Динамо еще одна неплохая атака – Супряга и Пономаренко в течение нескольких секунд не смогли замкнуть прострелы с фланга. Падение Диалло в штрафной арбитр оставил без внимания – пенальти не было и в помине. Нашлась работа и для Валентина Моргуна, забравшего мяч после несильного удара с линии штрафной.

В итоге, 1:1 – во втором тайме ни одна из команд забить так и не смогла. Второй поединок подряд "бело-синие" завершили вничью.

В субботу, 17 февраля, команда Александра Шовковского сыграет последний товарищеский поединок на сборах в Турции. Матч Динамо – Шериф начнется в 16:00 по киевскому времени.

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