Черговий суперник Динамо на другому зборі киян у Швейцарії зумів здивувати Луческу і Ко. Першу половину тайму Ніцца була ближчою до взяття воріт, але французам бракувало дещиці везіння і точності, та й Бойко продемонстрував, що майстерність не так легко розгубити.

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Однак першим таки забило Динамо. На 37-й хвилині після подачі зі штрафного Де Пени м'яч прилетів до Сироти, той скинув на Шкуріна і новачок киян ударом головою забив вже у третьому матчі поспіль.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Ніцца зрівняла – Ден Ндоє виборов м'яч у Гармаша і з кута штрафного вразив ближній кут воріт Бущана. А за 10 хвилин до завершення матчу відскок після стандарту допоміг Алексісу Труйє вивести французів вперед. Відігратися киянам не вдалось, та й моментів у них не було.

Ця поразка стала першою для Динамо на зборах. Наступний матч кияни проведуть вже сьогодні, 18 липня, проти швейцарського Етуаля.

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