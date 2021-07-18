Динамо – Ніцца – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Чемпіон України у товариському матчі несподівано поступився дев'ятій команді французької Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
Черговий суперник Динамо на другому зборі киян у Швейцарії зумів здивувати Луческу і Ко. Першу половину тайму Ніцца була ближчою до взяття воріт, але французам бракувало дещиці везіння і точності, та й Бойко продемонстрував, що майстерність не так легко розгубити.
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Однак першим таки забило Динамо. На 37-й хвилині після подачі зі штрафного Де Пени м'яч прилетів до Сироти, той скинув на Шкуріна і новачок киян ударом головою забив вже у третьому матчі поспіль.
В середині другої сорокап'ятихвилинки Ніцца зрівняла – Ден Ндоє виборов м'яч у Гармаша і з кута штрафного вразив ближній кут воріт Бущана. А за 10 хвилин до завершення матчу відскок після стандарту допоміг Алексісу Труйє вивести французів вперед. Відігратися киянам не вдалось, та й моментів у них не було.
Ця поразка стала першою для Динамо на зборах. Наступний матч кияни проведуть вже сьогодні, 18 липня, проти швейцарського Етуаля.
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