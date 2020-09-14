Бразильський півзахисник молодіжки Корінтіанс наразі перебуває на перегляді у столичному клубі, повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Динамо – АЗ: нідерландці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів з двома несподіванками

Прізвище гравця, якого переглядає Динамо, наразі не відоме. Повідомляється лише те, що цього футболіста запропонував Леонід Буряк. Рішення щодо майбутнього бразильця у Динамо прийматиме не Мірча Луческу, а тренерський штаб молодіжної команди.

У це трансферне вікно кияни здійснили два гучні трансфери – повернули Артема Кравця в Динамо та підписали Володимира Костевича, який приєднається до команди Луческу взимку по завершенні контракту з Лехом.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса