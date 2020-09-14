Головний тренер АЗ Арне Слот визначився зі списком гравців, які матимуть шанс вийти на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

Нідерланді включили у список гравців, які прилетять до Києва, 21-го футболіста. Відзначимо, що у заявці присутні Келвін Стенгс та Усама Ідріссі, участь яких у грі проти Динамо була під великим питанням.

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Голкіпери: Бізот, Верхульст, Реус

Захисники: Свенссон, Хацідіакос, Влаар, Вейндал, Летсхерст, Сугувара, Лейвін

Півзахисники: Мідтше, Коопмейнерс, Де Віт, Класі, Рейндерс

Нападники: Стенгс, Боаду, Ідріссі, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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