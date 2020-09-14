Бразильский полузащитник молодежки Коринтианс сейчас находится на просмотре в столичном клубе, сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Фамилия игрока, которого просматривает Динамо, пока не известна. Сообщается лишь то, что этого футболиста предложил Леонид Буряк. Решение о будущем бразильца в Динамо будет принимать не Мирча Луческу, а тренерский штаб молодежной команды.

В это трансферное окно киевляне провели два громких трансфера – вернули Артема Кравца в Динамо и подписали Владимира Костевича, который присоединится к команде Луческу зимой по завершении контракта с Лехом.

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