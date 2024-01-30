Наставник Пахтакора Максим Шацьких, який свого часу тренував "біло-синіх", не проти повернутись у київський клуб у новій іпостасі.

"Чи є у мене мрія повернутися в Київ вже в якості головного тренера? А чому б ні? Якщо буде така пропозиція, то буду думати.

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Пахтакор – суперклуб, Динамо – суперклуб. В обидвох команд велика і багата історія. Тут навіть не треба щось пояснювати. Але бігти попереду кудись теж не хочеться. Надійде пропозиція – тоді буду думати.

Головне, щоб війна швидше закінчилася і країна почала жити спокійним життям. Це зараз найголовніше. Щоб футбол знову став на ті рейки, на яких був до війни, а вболівальники повернулися на трибуни. Думаю, фанати вже дуже скучили за великим футболом.

Далеко в майбутнє я не дивлюся. Звичайно, є плани та мрії, але на все свій час. Зараз в Пахтакорі багато роботи та цілей, які ми маємо втілити в життя. Будемо намагатися робити це вже з нового сезону", – сказав Шацьких в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Максим працював тренером в Динамо – спочатку в Академії, а згодом асистентом Олександра Хацкевича. У 2022 році став спочатку спортивним директором Пахтакора, а потім головним тренером. Двічі поспіль приводив свою команду до золотих медалей у чемпіонаті Узбекистану. До слова, його бомбардирський рекорд в УПЛ і досі залишається непобитим (124 голи).

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