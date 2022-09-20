Півзахисник грецького Аріса та збірної Гондурасу Луїс Пальма ледь не став гравцем Динамо у літнє трансферне вікно.

Динамо пропонувало Арісу 1,5 мільйона євро за Луїса Пальму, інформує sport24.gr.

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Сторони не змогли досягнути домовленості, оскільки греки почали вимагати за свого хавбека 2,5 млн. В підсумку, Пальма залишився у Арісі.

Основна позиція Луїса – лівий вінгер, але також може зіграти центрального нападника та атакувального півзахисника.

У цьому сезоні Пальма зіграв 9 матчів за Аріс, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами. Зокрема, 22-річний гравець забив 1 м'яч і віддав 4 гольові паси у 4 матчах кваліфікації Ліги конференцій. В останньому турі грецької Суперліги приніс перемогу над іменитим Олімпіакосом.

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