Левскі на своєму сайті поділився планами на зимовий тренувальний збір. Болгарський клуб готуватиметься у турецькому Белеку з 14 січня до 8 лютого 2024 року.

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У цей період 26-разовий чемпіон Болгарії планує зіграти 9 спарингів. Одним з його суперників стане київське Динамо. Поєдинок запланований на 2 лютого. Цікаво, що 21 січня Левскі зіграє зі ще одним представником УПЛ – Олександрією.

Нагадаємо, раніше про товариський матч з "біло-синіми" оголосила польська Легія. Динамо наразі не повідомляло про плани щодо зборів.

До слова, команда Олександра Шовковського на зимову паузу пішла на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок. Левскі після 20-ти турів йде у чемпіонаті Болгарії шостим.

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