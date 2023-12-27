Левски на своем сайте поделился планами на зимний тренировочный сбор. Болгарский клуб будет готовиться в турецком Белеке с 14 января по 8 февраля 2024 года.

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В этот период 26-кратный чемпион Болгарии планирует сыграть 9 спаррингов. Одним из его соперников станет киевское Динамо. Поединок запланирован на 2 февраля. Интересно, что 21 января Левски сыграет с еще одним представителем УПЛ – Александрией.

Напомним, ранее о товарищеском матче с "бело-синими" объявила польская Легия. Динамо пока не сообщало о планах относительно сборов.

К слову, команда Александра Шовковского на зимнюю паузу ушла на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков. Левски после 20-ти туров идет в чемпионате Болгарии шестым.

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