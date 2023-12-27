"Зелено-білі" обирають між відданістю та досвідом – на роль коуча претендують Сергій Долганський та Олександр Хацкевич.

Попри чималу кількість претендентів на посаду головного тренера Ворскли, керівництво полтавців розглядає лише двох кандидатів, повідомляє "ТаТоТаке".

З'явились неочікувані кандидати на посаду наставника Ворскли – конкуренцію Вірту складуть легенди клубу

За інформацією джерела, головним конкурентом Сергія Долганського (легенди клубу і тренера по роботі з воротарями) є екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич. Шанси обох – 50 на 50. Очікується, що керівництво Ворскли ухвалить остаточне рішення до Нового року.

До слова, раніше серед кандидатів називали також Юрія Вірта, албанця Арменда Даллку та серба Йована Маркоскі.

Нагадаємо, Хацкевич залишається без роботи з жовтня 2022 року, після того, як покинув кіпрську Карміотіссу. Раніше він тренував мінське Динамо, збірні Білорусі U-18 і U-19 та місцевий Вітебськ. З 2010 року Олександр перебував у структурі Динамо, з перервою на роботу у національній збірній Білорусі. З 2017 по 2019 роки був головним тренером Динамо. Після звільнення очолив російський Ротор.

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