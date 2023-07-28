"Біло-сині" внесли в заявку на новий сезон УПЛ Андрія Ярмоленка і Олександра Караваєва. Вже в неділю, 30 липня, кияни розпочнуть кампанію грою проти Миная.

Київське Динамо внесло зміни в заявку на сезон 2023/24 для участі в українській Прем'єр-лізі. Про це пише клубна прес-служба "біло-синіх".

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Список гравців киян поповнили Олександр Караваєв, який підписав новий контракт із клубом цього міжсезоння, а також Андрій Ярмоленко, який повернувся до рідного клубу цього літа.

Зазначимо, що Ярмоленко виступатиме під сьомим ігровим номером на спині, Караваєв обрав вже звичний 22 номер.

Нагадаємо, Динамо стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти закарпатського Миная. Гра відбудеться в неділю, 30 липня, старт зустрічі заплановано на 17:00.

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