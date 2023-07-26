Жерсон Родрігес в наступному сезоні буде виступати у турецькій Суперлізі.

Півзахисник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, контракт якого належить київському Динамо, знайшов нову команду. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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За офіційними даними, футболіст продовжить кар'єру в турецькому клубі Сівасспор, за який виступатиме на правах оренди – угода розрахована до кінця сезону 2023/24.

Нагадаємо, що Жерсон перейшов до Динамо влітку 2019 року. У складі київського клубу зіграв 53 матчі та забив 9 м’ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України.

Останні два сезони Родрігес провів також у оренді, виступаючи в чемпіонатах Франції (Труа), Туреччини (Еюспор) та Саудівської Аравії (Аль-Вехда).

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