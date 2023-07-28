Динамо обновило заявку на сезон УПЛ – Ярмоленко имеет шанс сыграть с Минаем
"Бело-синие" внесли в заявку на новый сезон УПЛ Андрея Ярмоленко и Александра Караваева. Уже в воскресенье, 30 июля, киевляне начнут кампанию матчем против Миная.
Киевское Динамо внесло изменения в заявку на сезон 2023/24 для участия в украинской Премьер-лиге. Об этом пишет клубная пресс-служба "бело-синих".
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Список игроков киевлян пополнили Александр Караваев, подписавший новый контракт с клубом в это межсезонье, а также Андрей Ярмоленко, вернувшийся в родной клуб этим летом.
Отметим, что Ярмоленко будет выступать под седьмым игровым номером на спине, Караваев выбрал уже привычный 22-й номер.
Напомним, Динамо стартует в новом сезоне УПЛ матчем против закарпатского Миная. Игра состоится в воскресенье, 30 июля, старт встречи запланирован на 17:00.
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